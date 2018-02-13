В Кормянском районе сосед вынес спящего 54-летнего мужчину из горящего дома — видео

В понедельник, 12 февраля, в деревне Выношевка Кормянского района загорелся деревянный дом. Спящий хозяин чудом спасся: из горящего дома его на руках вынес сосед.

54-летний мужчина жил один. Еще до приезда спасателей сосед, увидев горящую крышу, не раздумывая, бросился внутрь дома и, как оказалось, не зря: в одной из комнат он нашел спящего мужчину и вынес его на руках на чистый воздух.

Врачи осмотрели пострадавшего и с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализировали.

Пожар был ликвидировал спасателями. Причина устанавливается, но одна из версий — неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в пресс-службе МЧС.



