Видеофакт: в новогоднюю ночь сельчанин спас своего соседа во время пожара

Сосед, почуяв запах дыма и услышав звук пожарного извещателя, взломал дверь и вынес пострадавшего на лестничную клетку.

В новогоднюю ночь, около полуночи, в жилом доме в деревне Барсуки Кормянского района 48-летний мужчина учуял запах дыма, а сработавший пожарный извещатель вовсю сигнализировал о возгорании. Еще до прибытия пожарных он выломал дверь квартиры и вытащил на лестничную клетку своего 55-летнего соседа, которого нашел лежавшим на полу в спальне.

Пострадавшего передали в руки медиков, сообщает Гомельское ОУМЧС. Пожар повредил постельные принадлежности. Одна из вероятных причин возгорания — неосторожность с огнем при курении.



