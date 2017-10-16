По итогам радиационного контроля польские грибы из Кормянского района превысили норму в 27 раз

В сентябре специалисты территориальных центров гигиены и эпидемиологии приняли на проверку от населения 1833 пробы пищевых продуктов.

Превышения допустимых уровней содержания радионуклидов выявлены в 466 или 25,4% проб, проинформировали в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Грязными оказались 358 проб свежих и консервированных грибов в Брагинском, Буда-Кошелевском, Ветковском, Гомельском, Добрушском, Ельском, Жлобинском, Калинковичском, Кормянском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, Наровлянском, Петриковском, Речицком, Рогачевском, Светлогорском, Хойникском и Чечерском районах.

Побили рекорд по содержанию радиоактивного цезия польские грибы из Кормянского района. Они превышали норму в 27 раз — лабораторные исследования показали 10130 Бк/кг при допустимых 370 Бк/кг.

Проверку не прошли 108 проб сушеных грибов в Буда-Кошелевском, Ветковском, Гомельском, Ельском, Жлобинском, Калинковичском, Кормянском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, Наровлянском, Петриковском, Речицком, Рогачевском, Светлогорском, Хойникском и Чечерском районах.

Дары леса из Кормянского района снова отличились. По уровню содержания цезия-137 моховики превысили норматив в 26 раз — содержали 65090 Бк/кг при допустимых 2500 Бк/кг.

Также специалисты провели радиационный контроль 56 проб воды, превышений не зарегистрировано.