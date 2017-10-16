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В Кормянском районе пятые сутки разыскивают 84-летнюю женщину, которая ушла в лес за еловыми лапками

  • 16 октября 2017, 12:13
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В деревне Петравичи Кормянского района уже пятые сутки разыскивают пенсионерку. В поисково-спасательном отряде «Симуран» сообщили, что бабушка ушла в лес за еловыми лапками.

На вид пенсионерке 80-85 лет, спина сгорблена, при ходьбе использует трость.


Если вам что-нибудь известно о местонахождении женщины, просьба сообщить по телефонам 102, 8 (0232) 70-41-28, +375 (29) 534-89-75, +375 (29) 239-43-10, ПСО «Симуран» +375 (29) 232-11-11, 8-02337-2-12-49.


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Места: Корма (84)

Метки: Происшествия (10967), Область (4633)

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