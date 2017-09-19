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В Кормянском районе бывшего директора одного из предприятий ЖКХ обвиняют в хищении

  • 19 сентября 2017, 16:52
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В Кормянском районе ныне бывшего руководителя одного из предприятий ЖКХ обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Управленец уличен в манипуляциях с надбавками... в свою пользу.

Расхождение между требованиями закона и практикой обнаружили при проверке предприятия сотрудники Жлобинского межрайонного отдела управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области. Вопросы вызвала ежемесячная надбавка «за сложность и напряженность труда», которая регулярно выплачивалась руководителю предприятия при том, что организация являлась убыточной.

В межрайонном отделе УДФР объяснили суть нестыковки:

 По словам сотрудников, в контракте, который заключался с директором, четко оговаривалось, что подобная надбавка начисляется только при безубыточности организации. Однако в данном случае для того, чтобы создать видимость финансового благополучия и скрыть убытки предприятия, руководитель давал распоряжения главному бухгалтеру по нужной ему корректировке отчетности. Как итог — ежемесячно получал надбавку, на которую не имел права. Сумма необоснованных начислений превысила 14,5 тысячи рублей. По факту хищения возбуждено уголовное дело.


Виолетта Дралюк, СБ - Беларусь Сегодня

Места: Корма (83)

Метки: Криминал (8502), Область (4520)

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