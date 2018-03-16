В Калинковичском районе водитель водитель «Опеля» после лобового столкновения с «Мерседесом» оказался в кювете, из авто его доставали спасатели — видеофакт

  • 16 марта 2018, 13:03
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Серьезное ДТП возле деревни Капличи произошло 15 марта около двух часов дня.

Водитель микроавтобуса «Мерседес» не справился с управление и столкнулся лоб в лоб с «Опелем». После удара «легковушку» отбросило в кювет, а водитель оказался заблокирован в авто. Мужчину освободили спасатели, применив специнструмент.

Водитель «Мерседеса» не пострадал.


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