В Калинковичском районе водитель водитель «Опеля» после лобового столкновения с «Мерседесом» оказался в кювете, из авто его доставали спасатели — видеофакт

365 Фото дня: Лукашенко и огромный черпак Во время посещения войсковой части 5448 внутренних войск МВД в Минске Александр Лукашенко попробовал на вкус суп в солдатской столовой. Зачерпнул и отхлебнул прямо из огр...

787 Милиционеры отпустили Бориса Аникеева. Активист рассказал, в чем его обвиняли Гомельского активиста хотели наказать «за оскорбление президента».

97 Урачыстае адкрыццё шыльды ў гонар БНР адбудзецца 23 сакавіка Урачыстае адкрыццё шыльды ў гонар абвяшчэння незалежнасці БНР адбудзецца ў наступную пятніцу, 23 сакавіка, ад 13.00 да 14.00 па адрасе Валадарскага, 9....

861 «ВКонтакте» добавила сервис для знакомств «ВКонтакте» представила приложение «Знакомства» для поиска пары среди подписчиков сообществ. Администрации паблика нужно установить приложение к себе, и тогда пользователи смогут знакомиться...

319 Валовой внешний долг Беларуси достиг почти 40 млрд долларов Валовой внешний долг Беларуси по всем секторам экономики за 2017 год увеличился на 2 млрд 416,2 млн долларов (на 6,4%) и на 1 января составил 39 млрд 932,7...