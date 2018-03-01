В Калинковичском районе Audi при обгоне врезался во встречный Opel, травмированы двое

Днем 28 февраля, около 12.00, в Калинковичском районе, на 204-м километре автодороги М10 граница РФ — Гомель — Кобрин, столкнулись встречные Audi A4 и Opel Vectra. В результате ДТП в обоих автомобилях травмированы пассажиры.

Как сообщили аbw.by В ГАИ Гомельской области, 24-летний водитель автомобиля Audi A4, двигаясь со стороны г. Калинковичи в направлении г. Кобрина, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Opel Vectra под управлением 22-летнего водителя.

«В результате происшествия 20-летняя пассажирка автомобиля Opel Vectra и 22-летний пассажир автомобиля Audi A4 получили телесные повреждения и были госпитализированы в травматологическое отделение Калинковичской ЦРБ», — сообщили в ГАИ.