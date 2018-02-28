В Калинковичском районе Kia переехала лежащего на дороге пешехода, мужчина скончался
- 28 февраля 2018, 10:27
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Места: Калинковичи (442)
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