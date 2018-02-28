В Калинковичском районе Kia переехала лежащего на дороге пешехода, мужчина скончался

Лежащий но дороге мужчина-пешеход погиб в результате наезда легкового автомобиля в Калинковичском района, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла накануне около 22:15 на 7-м километре автодороги Калинковичи — Капличи — Озаричи.

«Водитель, управляя автомобилем Kia Sephia, совершил наезд на 32-летнего мужчину, который лежал на проезжей части», — сказали в ГАИ.

В инспекции также уточнили, что от полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Погибший в нарушение ПДД не был обозначен в темное время суток световозвращающими элементами.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку.