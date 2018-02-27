В Калинковичском районе во время подводной ловли утонул рыбак

  • 27 февраля 2018, 09:41
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Инцидент произошел 20 февраля на речке Ипа вблизи деревни Якимовичи, сообщил ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

На промысел отправились два жителя Петриковского района. Подводную рыбалку решили устроить ночью возле дамбы. Приятели ныряли в водолазных костюмах, с маской и трубкой, однако без водолазного снаряжения.

Предварительно установлено, что тело рыбака обнаружил его приятель, заметив свет фонарика на дне. Мужчина поднял на берег пострадавшего и вызвал скорую помощь.

С начала года это уже третий случай гибели на водоемах области, уточнили в ОСВОДе.

По факту смерти 32-летнего мужчины проводит проверку Калинковичский районный отдел Следственного комитета.


Арина Сухова, Гомельская правда
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Места: Калинковичи (441)

Метки: Происшествия (11732), Область (5170)

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