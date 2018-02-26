В Калинковичском районе Audi врезалась в дерево, погибла женщина-водитель

  • 26 февраля 2018, 11:16
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ДТП с трагическим исходом произошло 24 февраля на 29 км автодороги «Калинковичи-Брагин-Комарин», в 16-35. Audi 100 двигалась со стороны Калинкович в направлении Комарина.

— Женщина-водитель, не учла погодные условия, неверно выбрала безопасную скорость движения, из-за чего не справилась с управлением и оказалась в правом по ходу движения кювете,— сообщила о подробностях ДТП официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк, — на пути автомобиля оказалось дерево, в которое он врезался. Удар оказался значительной силы. Водитель получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия.

По факту произошедшего проводится проверка.



Валентина Лайкова, СБ - Беларусь Сегодня
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