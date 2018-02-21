Роза Стрельченко — общественная активистка из деревни Капличи Калинковичского района. В этом году она решила баллотироваться в сельский совет. Кандидатом от власти была заведующая амбулатории, и по одному из участков она получила 4 голоса, а Стрельченко — 54, сообщает «Наша Нива».

Госпожа Роза — мать троих детей. Она беспартийная, не присоединена ни к каким оппозиционным партиям и движениям, но многие активисты помогают ей.

20 февраля на мобильный Розы Стрельченко прозвучал странный звонок. Ей сказали, что звонят из Гомельского облисполкома, имен не называли. Сначала женщина поздравила Розу Викторовну с избранием в депутаты. «С этого момента на вас возложена большая задача: сделать все возможное, чтобы создать максимально благоприятные условия для развития и процветания Беларуси», — было слышно на другой стороне.

Позднее же прозвучали совсем непонятные слова. «Вы у нас в психушке будете лежать, Роза Викторовна, и основания мы найдем, вы нас поняли», — прозвучало в трубке.

Звонили со следующего номера: 8 (023) 233-45-05. Роза Стрельченко предоставила Редакции «Нашай Нівы» скриншот этого звонка, а также аудиозапись.









Простая проверка в интернете свидетельствует, что это номер приемной руководителя делами Гомельского облисполкома Елены Кличковской. Примечательно, что в этом году она сама баллотировалась в областной совет депутатов от Коммунистической партии. Естественно, победила.





Мы дозвонились в Гомель к чиновнице.

«Розу Стрельченко я знаю, она живет в агрогородке Капличи Калинковичского района. Она по обращениям граждан раз пятнадцать проходила у нас в прошлом году. Но ни сегодня, ни раньше она мне не звонила, я ей тоже. Если вы из „Нашай Нівы“, то я могу вам сказать, что она в последнее время работает с оппозицией, они ей накручивают поддержку, с нашими известными региональными блоггерами», — говорит госпожа Кличковская.

«Она все добивалась строительства новой школы в Капличах либо ремонта старой — это я знаю. Насчет депутатских ее дел ничего не знаю. Это какая-то провокация, я сегодня целый день поздравляла наших ветеранов со столетием армии, а после работала с секретарем», — рассказала чиновница.

Справедливости ради скажем, что голос Елены Кличковской и женщины на аудиозаписи действительно не очень похожи. Но это не отменяет того факта, что на телефоне женщины отбился звонок с номера именно Гомельского облисполкома.

Роза Стрельченко вызвала сотрудников милиции, они приняли заявление об угрозах. Женщина говорит, что только за прошлый год ей угрожали трижды. Это уже четвертая такая попытка повоздействовать на нее психологически.

Комментариев милиции пока нет.