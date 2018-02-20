В Калинковичском районе выборы выиграла защитница местной школы

В агрогородке Капличи Калинковичского района Гомельской области выборы выиграла защитница единственной школы Роза Стрельченко. Ее соперницей была заведующая местной лаборатории, но из 68 голосов та набрала только 4. За Стрельченко проголосовало 54 местных жителя.

Роза Стрельченко беспартийная, сейчас из-за третьей группы инвалидности нигде не работает, в депутаты она выдвигалась впервые и, как говорит, «по воле людей». В Капличах Розу Викторовну знают как главную защитницу местной школы, которую закрыли в 2016 году из-за аварийного состояния. С тех пор Роза Стрельченко требует от местных властей отремонтировать и открыть школу и даже обращалась по этому поводу к президенту.

— 8 сентября 2016 года часть здания школы была признана опасно-аварийной, в этой связи эксплуатация объекта должна была быть прекращена. Но наши дети продолжали там учиться. А как только прошли выборы 11 сентября, 12 сентября к нам приехало руководство Калинковичского райисполкома и поставило перед фактом, что пока не решится вопрос с ремонтом, школу закроют, — рассказывает Роза Викторовна. — На один сельсовет, а это пять деревень, у нас была одна эта школа. И это притом что у нас 144 ребенка!

Два года дети из Капличей и остальных деревень ездят в школу за 30 километров. Все это время Роза Стрельченко писала письма в райисполком и даже ездила в Калинковичи на прием к министру образования Игорю Карпенко.

— Встреча состоялась в культурной форме. Министр объяснил, что школа не закрыта, а ее работа приостановлена. А это разные вещи. Калинковичский райисполком говорит, что школе необходим ремонт, но когда его начнут — неизвестно. Но мы будем сражаться до последнего. Сейчас в Беларуси идет возрождение малой родины. Надеюсь, на этом мы и сможем отстоять нашу белорусскоязычную школу, — говорит Стрельченко.