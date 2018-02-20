На предприятии под Калинковичами похитили мясо на 880 тысяч долларов, дело передано в суд

В Гомельский областной суд направлено уголовное дело о коррупции и хищениях на «Домановичи-Агро». На скамье подсудимых — экс-директор предприятия, руководитель двух других фирм и еще один мужчина. Ущерб оценивается в 1.7 млн рублей.

В марте минувшего года в Калинковичском районе был задержан директор «Домановичи-Агро» за хищение крупной партии мяса. Вместе с руководителем одной из фирм в Минской области он присваивал скот, мясо и продукцию, а потом продавал ее на территории Беларуси и России.

«Согласно плану бывший директор СУП „Домановичи-Агро“ заключал и подписывал договоры, доверенности, товарно-транспортные накладные и иные документы, давал указания подчиненным ему работникам на отгрузку продукции в адрес ООО „СПРК-Агро“ и КФХ „Матеевичское“.

При этом руководитель ООО „СПРК-Агро“ и КФХ „Матеевичское“, выполняя отведенную ему роль, использовал реквизиты зарегистрированных им предприятий. Данные хозяйства фактически не имели офисных, производственных и складских площадей, а служили для сокрытия фактов хищения, т.е. документально принимали на себя долговые обязательства по произведенным отгрузкам продукции», — сообщили в Генпрокуратуре.

На первых порах мужчина-соучастник сбывал сыр, мясные консервы, мясо и крупный рогатый скот за наличный расчет. Он же находил покупателей, договаривался о месте и времени продажи и контролировал точность при расчетах.

За три года, с 2013 по 2016, преступная группа нанесла серьезный ущерб — примерно на $880 тыс. Ущерб частично возмещен, но это не освобождает от уголовной ответственности. Экс-руководитель обвиняется в хищении и превышении служебных полномочий, а соучастники — в подстрекательстве и мошенничестве.

Подозреваемые по-прежнему находятся под стражей.