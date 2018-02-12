Под Калинковичами Renault Megane врезался в дерево, девушка-водитель госпитализирована

ДТП произошло 9 февраля примерно в 17.20 на 107-м километре автодороги Бобруйск — Мозырь — граница Украины, в Калинковичском районе.

Как сообщили abw.by в ГАИ Гомельской области, 30-летняя женщина-водитель Renault Megane, двигаясь в направлении г. Мозыря, не учла погодные условия, неправильно выбрала безопасную скорость, из-за чего не справилась с управлением, выехала на правую обочину, после этого съехала в кювет, где совершила наезд на дерево.

В результате ДТП водитель получила телесные повреждения и была госпитализирована в Калинковичскую ЦРБ.



















