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Фотофакт: бык свалился в канализационный отстойник глубиной 5 метров в Калинковичском районе, но его все же спасли

  • 12 февраля 2018, 10:55
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Не очень хорошо закончились выходные для бычка молочно-товарной фермы в деревне Шиичи, что под Калинковичами.

Как его туда занесло — неизвестно, однако факт остается фактом: животное провалилось в канализационный отстойник, представляющий из себя бетонный колодец глубиной в пять метров.

В 21.34 калинковичские спасатели экстренно выехали на помощь несчастному быку. Как сообщили в МЧС, извлекли его из канализации при помощи хозяйственных руковов. Физически животное не пострадало, а вот что творится у него на душе — ведомо только самому быку...


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