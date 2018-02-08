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Продавец калинковичского магазина получила 920 рублей штрафа за то, что дважды продала пиво несовершеннолетнему брату

  • 08 февраля 2018, 16:18
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В Калинковичах продавщица местного магазина вынуждена оплатить серьезный штраф. Причина тому — 17-летний брат, которому она по доброте душевной продала бутылку пива.

Выяснилось, что в тот злосчастный день подросток дважды наведывался в магазин, и оба раза выходил с пивом. Несмотря на юный возраст, продавщица не смогла отказать родному брату. Это подтвердили и другие подростки.

В результате девушке придется понести наказание: два штрафа за два правонарушения, каждый по 20 базовых. Итого — 920 рублей.

Впрочем, продавщице повезло: ее оштрафовали по минимуму. Максимальное наказание за нарушение предусматривает штраф до 50 базовых, сообщают «Калінкавіцкія навіны».


gomel.today
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