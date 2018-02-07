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В Калинковичском районе пьяный пенсионер зарезал племянника, труп нашли только через несколько дней

  • 07 февраля 2018, 09:55
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43-летний мужчина был найден мертвым в собственном доме вечером 5 февраля.

На теле погибшего были обнаружены колото-резанные раны. Как сообщает пресс-служба МВД, предварительно установлено, что трагедия случилась еще 2 февраля. Погибшего в пьяной ссоре зарезал дядя, с которым они проживали совместно. Сейчас он задержан.


gomel.today
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Места: Калинковичи (433)

Метки: Криминал (9330)

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