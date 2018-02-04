Фотофакт: в Калинковичах спасатели сняли с верхушки дерева котенка

23 января в парке в Калинковичах на верхушку ели забрался котенок. Помощь не заставила себя долго ждать: спасатели сняли животное с дерева и временно приютили у себя.

Информация о беспризорном котенке появилась в сообществе «Признавашки Калинковичи». Животное с ошейником, поэтому спасатели надеются вскоре отыскать хозяина. Если же владелец не отыщется, то мужчины будут вынуждены отдать котенка в добрые руки.





— Кот ласкается и не кусается. Вымыть и будет прекрасный сожитель к вам на пару. Поможем со стерилизацей, — пишет Денис Лугович.

Если вам знаком данный потеряшка или вы не прочь стать обладателем кота, то пишите в личные сообщения Денису.