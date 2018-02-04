В Калинковичском районе трехлетний ребенок лишился двух пальцев после взрыва петарды

  • 04 февраля 2018, 09:39
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В прошлое воскресенье, 28 января, трехлетний малыш баловался с петардой. Опасные игры повлекли за собой серьезные последствия: ребенок лишился двух пальцев.

Инцидент произошел дома, когда вся семья находилась в соседней комнате. Старший брат купил петарды и оставил их на видном месте. Ребенок не смог пройти мимо новой забавы и спрятался с недетской игрушкой в соседней комнате.

В тот же день малыша доставили в районную больницу с диагнозом «травматическая ампутация фаланг 2-го и 3-го пальцев, перелом указательного пальца правой кисти», сообщают «Калінкавіцкія навіны».


gomel.today
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Места: Калинковичи (432)

Метки: Происшествия (11666), Область (5072)

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