В Калинковичах поймали с поличным вора, который переходил дорогу в неположенном месте

Вечером 28 января экипаж ГАИ УВД облисполкома остановил мужчину, который пересекал проезжую часть улице Советской в Калинковичах в зоне видимости пешеходного перехода. 24-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения отказался от освидетельствования и вел себя подозрительно — оказалось, под курткой молодой человек прятал краденую вещь.

Мужчина нес видеомагнитофон «ВВК» с дисками. Пояснить, откуда у него этот DVD-плеер, он не мог и для разбирательства был доставлен в ОВД Калинковичского райисполкома, сообщила инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Дарья Смоляк.

Уже в отделении милиции задержанный признался, что после распития спиртных напитков в квартире товарища он похитил не только DVD-плеер с дисками, но и ключи от квартиры, байковую кофту и даже куртку. К слову, именно в ней злоумышленник находился на момент задержания.

В отношении мужчины составлен административный протокол за нарушение ПДД, а также возбуждено уголовное дело по факту кражи.