Трио мошенников из Калинковичей колесили по всей стране, покупая товары в рассрочку и продавая по заниженным ценам

Сотрудники управления уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома задержали мошенников, которые гастролировали по всей стране. Преступная группа промышляла тем, что покупала товар в рассрочку, а платить по счетам даже и не планировала.

В прошлом году ранее судимый за разбойное нападение неработающий житель г. Калинковичи решил начать жить с комфортом. Но для этого нужны были деньги. Так как работать особо не хотелось, придумал преступный план. В подельники взял неработающую знакомую из родного города. Чтобы не светиться самому, добавил в пару к женщине еще одного уроженца районного центра без определенного места жительства с криминальным прошлым в виде судимостей за хранение наркотических средств и совершение краж. Так родилась фиктивная семья.

Создатель мошеннической группы придумал для них легенду: муж с женой для благоустройства семейного очага приобретают в рассрочку различный товар. Затем глава группы находит покупателей, и вещи продаются по заниженной цене.

Первыми жертвами мошенников стали индивидуальные предприниматели из Мозыря. Затем троица прошлась по магазинам г. Гомеля и Гомельского района. Следующим пунктом промысла стал Жлобин. Дальше, как говорится, больше. Мошенники побывали во всех областных центрах страны, в том числе, в Минске. Во всех магазинах рассказывали историю о том, что сами не местные, только устроились на работу, снимаем квартиру. Подтверждающие документы, кроме паспорта, продавцы не требовали. Далее покупалось всё, что можно затем быстро продать, начиная от мебели и заканчивая крупной и мелкой бытовой техникой. Предпочтение отдавалось дорогим современным моделям. Если нужен был первоначальный взнос, оплачивали без особых проблем, ведь знали, что деньги вернуться с лихвой. После Гродно они вернулись в столицу, где их и задержали гомельские оперативники. Главаря нашли в Мозыре, где он снимал квартиру.

Начальник управления уголовного розыска УВД Виктор Чикунов рассказал, что необходимо было собрать веские неопровержимые доказательства преступной деятельности группы. Мошенники меняли города, квартиры и дома. Реализовывали товар, как знакомым, так и через них третьим лицам. Что-то было продано с помощью сети Интернет. Жили на широкую ногу. Передвигались на такси, снимали дорогие квартиры, посещали недешевые рестораны и кафе, азартные игровые клубы. Сейчас идет активная работа по изъятию вещей, добытых преступным путём. На сегодняшний день можно говорить о восьми уголовных делах, которые возбуждены и более 40 эпизодах их преступной деятельности. Среди пострадавших, как крупные торговые предприятия, так и индивидуальные предприниматели.

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по установлению и документированию иных эпизодов противоправной деятельности преступной группы. Для всех её участников выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.