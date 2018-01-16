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Два грузовика столкнулись в Калинковичском районе

  • 16 января 2018, 11:59
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15 января примерно в 23:15 на 137-м километре автодороги Бобруйск-Мозырь-граница Украины столкнулись два «МАЗа».

Водитель «МАЗ 53366» не справился с управлением, поворачивая на перекрестке. Автомобиль перевернулся и столкнулся с «МАЗ 6303 А5-341», движущимся навстречу со стороны Калинковичей. Водитель последнего госпитализирован в травматологию «Калинковичской центральной районной больницы», сообщает УГАИ УВД Гомельского облисполкома.


gomel.today
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Места: Калинковичи (428)

Метки: Авто (4838), Происшествия (11514)

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