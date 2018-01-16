В Калинковичском районе инспектора ГАИ пытался подкупить пьяный водитель мопеда

13 января в деревне Казанск Калинковичского района остановили мопед «Рига» без регистрационных знаков, которым управлял мужчина без шлема и с признаками опьянения.

Пока сотрудники ГАИ составляли протокол, мопедист предложил взятку, чтобы его не привлекали к ответственности. Несмотря на предупреждение инспектора об уголовном наказании за взятку, мужчина положил деньги между сидениями, сообщает УВД Гомельского облисполкома. Сотрудники ГАИ были вынуждены вызвать следственно-оперативную группу.

В отношении нарушителя было составлено три административных протокола и возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Мужчина водворен в следственный изолятор.