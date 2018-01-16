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В Калинковичском районе инспектора ГАИ пытался подкупить пьяный водитель мопеда

  • 16 января 2018, 11:36
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13 января в деревне Казанск Калинковичского района остановили мопед «Рига» без регистрационных знаков, которым управлял мужчина без шлема и с признаками опьянения.

Пока сотрудники ГАИ составляли протокол, мопедист предложил взятку, чтобы его не привлекали к ответственности. Несмотря на предупреждение инспектора об уголовном наказании за взятку, мужчина положил деньги между сидениями, сообщает УВД Гомельского облисполкома. Сотрудники ГАИ были вынуждены вызвать следственно-оперативную группу.

В отношении нарушителя было составлено три административных протокола и возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Мужчина водворен в следственный изолятор.


gomel.today
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Места: Калинковичи (428)

Метки: Авто (4838), Криминал (9178)

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