В Калинковичах малыш застрял пальцем в лампадке. Потребовалась помощь спасателей

478 Под Речицей пьяный мужчина угнал Mercedes и попал в ДТП Как стало известно по оперативной информации, вечером в первый день года 28-летний житель Горошкова после совместного распития алкоголя в компании в одном из домов в Брон...

248 Четверть всех иностранных женихов и невест белорусов — россияне Более пяти тысяч браков с иностранными гражданами было зарегистрировано в Беларуси в 2016 году, сообщила начальник управления нотариата и загсов Жанна Захарова во время в...

489 Топ-10 стран, в которые белорусы чаще всего уезжали на заработки в 2017 году На заработки за границу в 2017 году, по официальной статистике, выехало 10 703 белоруса, сообщили в департаменте по гражданству и миграции МВД. Это на ...

841 «Теряю сознание, а на кровать ложиться не разрешают» Олег Богданов умер в 36 лет в медчасти жодинской тюрьмы N8. Свою смерть он предсказал заранее: «В последнее время я очень плохо себя чувствую, медицинская помощь не ...

818 В Добруше 12-летний школьник вызвал пожарных «от нечего делать» Вечером 10 января в центр оперативного управления райотдела по чрезвычайным ситуациям от 12-летнего учащегося средней школы № 2 райцентра поступило сообщение, что по ...