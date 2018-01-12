Тривижн 08/01 - 21/01:

В Калинковичах малыш застрял пальцем в лампадке. Потребовалась помощь спасателей

  • 12 января 2018, 14:00
  • 1553
  • 0



Утром 11 января дома на улице Князева 11-месячный ребенок играл с жестяной лампадкой и застрял в ней пальцем.

Ребенок засунул палец в одно из отверстий, а вынуть обратно не смог. Прибывшие спасатели освободили малыша при помощи ножниц. Госпитализация не потребовалась, сообщает Гомельское ОУМЧС.




gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Калинковичи (426)

Метки: Происшествия (11483), Область (4995)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 12/01 - 14/01:

Самое читаемое