Под Калинковичами из-за обрыва буксировочного троса столкнулись мотоблок и Volkswagen, водитель мотоблока умер

  • 03 января 2018, 10:38
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Вчера днем смертельная авария произошла под Калинковичами, недалеко от деревни Рудня Горбовичская.

В пресс-службе МВД сообщили, что Volkswagen буксировал на гибкой сцепке мотоблок под управлением пенсионера. Однако трос оборвался, а легковушка и мотоблок столкнулись. Из-за столкновения пожилой мужчина, находившийся за рулем мотоблока, упал на дорогу.

Полученные телесные повреждения оказались серьезными: через несколько часов пенсионер умер в больнице.


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