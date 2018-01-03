Под Калинковичами из-за обрыва буксировочного троса столкнулись мотоблок и Volkswagen, водитель мотоблока умер

Вчера днем смертельная авария произошла под Калинковичами, недалеко от деревни Рудня Горбовичская.

В пресс-службе МВД сообщили, что Volkswagen буксировал на гибкой сцепке мотоблок под управлением пенсионера. Однако трос оборвался, а легковушка и мотоблок столкнулись. Из-за столкновения пожилой мужчина, находившийся за рулем мотоблока, упал на дорогу.

Полученные телесные повреждения оказались серьезными: через несколько часов пенсионер умер в больнице.