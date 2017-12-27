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В Калинковичах водитель на Mercedes сбил женщину на переходе

  • 27 декабря 2017, 11:55
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Во вторник, 26 декабря, в Калинковичах под колеса Mercedes-Benz попала 33-летняя женщина.

ДТП случилось в 16.10. 41-летний воитель ехал по улице 50 лет Октября, когда в районе дома № 85 на его пути возник пешеход. В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина госпитализирована в хирургическое отделение районной больницы.


gomel.today
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Места: Калинковичи (424)

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