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Фотофакт: в Калинковичах и Октябрьском из-за ветра упали новогодние ёлки

  • 24 декабря 2017, 14:24
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Сегодня наши читатели стали свидетелями отнюдь не праздничных происшествий: в разных уголках Гомельщины падали новогодние ёлки.

Неприятный инцидент произошел в Калинковичах на площади примерно в 13.30. По предварительным данным никто не пострадал.


Однако этот случай не был единичный. Об аналогичной ситуации редакции «Сильных Новостей» рассказал Виктор Киселёв: в его кадр попала упавшая елка в Октябрьском.


Напомним, синоптики обещали сегодня ветер с порывами до 18 м/с.


gomel.today
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Места: Калинковичи (422), Октябрьский (122)

Метки: Происшествия (11358), Область (4924)

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