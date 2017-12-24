Фотофакт: в Калинковичах и Октябрьском из-за ветра упали новогодние ёлки

Сегодня наши читатели стали свидетелями отнюдь не праздничных происшествий: в разных уголках Гомельщины падали новогодние ёлки.

Неприятный инцидент произошел в Калинковичах на площади примерно в 13.30. По предварительным данным никто не пострадал.





Однако этот случай не был единичный. Об аналогичной ситуации редакции «Сильных Новостей» рассказал Виктор Киселёв: в его кадр попала упавшая елка в Октябрьском.





Напомним, синоптики обещали сегодня ветер с порывами до 18 м/с.