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«Сначала очень хотелось возмездия, а теперь все слезы выплакали». В Калинковичах вынесен приговор водителю, задавившему спасателя

  • 20 декабря 2017, 13:44
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В Калинковичском районном суде сегодня вынесен приговор 48-летнему водителю Виктору Кротову, который на своем автомобиле задавил насмерть 25-летнего спасателя Игоря Бреля и покалечил его коллегу 21-летнего Дмитрия Брусницына.

Напомним, трагедия произошла 4 мая на автодороге Хойники-Калинковичи возле деревни Ситня. Ранним утром сотрудники Калинковичского РОЧС ликвидировали возгорание фуры. В 4.54 на полной скорости двух спасателей Игоря Бреля и Дмитрия Брусницына прямо на дороге во время пожарных работ сбил легковой автомобиль SEAT Alhambra. За его рулем находился охранник Мозырского НПЗ Виктор Кротов. Оба пострадавших были доставлены в больницу, где получивший многочисленные травмы и переломы Игорь Брель через 12 часов скончался. У него остались вдова и двухлетний сын Ярослав.


Водитель Виктор Кротов в суде вину признал полностью. Рассказал, что торопился встретить родственницу на вокзале в Калинковичах. Был невнимателен, неосторожен, не сбросил скорость при приближении к месту тушения дорожного пожара. Были у него и смягчающие обстоятельства: бывший офицер МВД, вдовец, воспитывающий двух несовершеннолетних детей. В общем — человек неплохой.

В итоге суд приговорил обвиняемого Виктора Кротова к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения, а так же возместить вдове и сыну погибшего Игоря Бреля — по 20.000 и 30.000 рублей, а пострадавшему Дмитрию Брусницыну возместить — 20.000 рублей.



К приговору отнеслись равнодушно, признается старшая сестра погибшего Игоря — Елена:

— Сначала очень хотелось возмездия, а теперь все слезы выплакали. Ни приговор, ни компенсация Игоря уже не вернут. Как суд постановил — пусть так и будет. Наше горе останется только с нами.


Станислав Галковский, фото автора, СБ - Беларусь Сегодня
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Места: Калинковичи (421)

Метки: Криминал (9057), Область (4914), Авто (4739)

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