В Калинковичах мужчина заразил ВИЧ сожительницу и ее подругу

В Калинковичском районе местный Казанова обольстил сразу двух женщин. С одной дамой сердца он совместно проживал, а вторая оказалось знакомой избранницы. Однако любвеобильный мужчина утаил важный эпизод из своей биографии: он являлся носителем ВИЧ-инфекции.

Несмотря на то, что о своем диагнозе мужчина узнал 5 лет назад, в далеком 2012 году, он продолжал вести активную половую жизнь, не задумываясь о мерах предосторожности. В результате и сожительница, и ее подруга заразились ВИЧ, сообщают «Калiнкавiцкiя навiны».

Суд Калинковичского района приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы.