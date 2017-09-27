Люди просят вернуть закрытую школу в Калинковичском районе, чиновники угрожают им психушкой

Учебное заведение закрыли в этом году из-за аварийного состояния здания. Недовольных сельчан чиновники грозят положить в психушку, сообщает «Белсат».

Причиной закрытия школы стал обвал потолка на месте бывшей печки. С сентября местные дети вынуждены ездить в соседнюю деревню. Местные жители очень просят власти отремонтировать здание в их агрогородке и даже готовы помочь.

Родители решили действовать и начали писать чиновникам. Роза Стрельченко как представительница родителей ездила даже в Администрацию президента, но там ее не приняли и назвали оппозиционеркой. По деревне пошли слухи, что в здании школы могут сделать лесопилку. Позже Роза Стрельченко пошла на прием в Гомельский облисполком, но там для нее вызвали психиатров. А родителям, которые поставили свои подписи под обращением, начали приходить угрозы.

Розе Стрельченко угрожают сумасшедшим домом, если она не перестанет отстаивать интересы родителей. Сначала женщине звонили, а потом присылали сообщения оскорбительного содержания.

Жители деревни Капличи возмущены таким отношением начальства к их просьбам и очень надеются на справедливость. Местные дети же хотят, чтобы им вернули школу и не заставляли ежедневно преодолевать долгую дорогу.