Люди просят вернуть закрытую школу в Калинковичском районе, чиновники угрожают им психушкой
27 сентября 2017, 13:19
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Учебное заведение закрыли в этом году из-за аварийного состояния здания. Недовольных сельчан чиновники грозят положить в психушку, сообщает «Белсат».
Причиной закрытия школы стал обвал потолка на месте бывшей печки. С сентября местные дети вынуждены ездить в соседнюю деревню. Местные жители очень просят власти отремонтировать здание в их агрогородке и даже готовы помочь.
Родители решили действовать и начали писать чиновникам. Роза Стрельченко как представительница родителей ездила даже в Администрацию президента, но там ее не приняли и назвали оппозиционеркой. По деревне пошли слухи, что в здании школы могут сделать лесопилку. Позже Роза Стрельченко пошла на прием в Гомельский облисполком, но там для нее вызвали психиатров. А родителям, которые поставили свои подписи под обращением, начали приходить угрозы.
Розе Стрельченко угрожают сумасшедшим домом, если она не перестанет отстаивать интересы родителей. Сначала женщине звонили, а потом присылали сообщения оскорбительного содержания.
Жители деревни Капличи возмущены таким отношением начальства к их просьбам и очень надеются на справедливость. Местные дети же хотят, чтобы им вернули школу и не заставляли ежедневно преодолевать долгую дорогу.
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