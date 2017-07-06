В Калинковичском районе на железной дороге погиб пожилой украинец

Трагедия произошла вечером 27 июня в районе деревни Нахов. Машинист грузового состава в свете прожекторов заметил человека на путях, подал сигнал. Однако мужчина повел себя более чем странно. Он не только не сошел с путей, а улегся на рельсы. Шансов выжить у него не было.

Личность погибшего удалось установить не сразу. Дактилоскопическая экспертиза показала, что он не был гражданином Беларуси. Оказалось, что 80-летнего пожилого человека ищут в соседней Черниговской области. Он внезапно исчез незадолго до трагедии. Сыновья, получив тяжелую информацию через правоохранительные органы, прибыли в Калинковичи и опознали в погибшем своего отца.

По словам родственников ранее он никогда не высказывал мыслей о суициде. Узнать о том, что с ним произошло и почему он оказался на железной дороге в соседней области Беларуси, возможно, и не удастся.

— По факту гибели человека на железной дороге проводится проверка, — рассказала старший помощник Гомельского транспортного прокурора Вероника Некрашевич, — которая определит дальнейшие правовые действия.