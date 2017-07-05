В Калинковичах мужчина похитил около 2 500$ с карточки бывшей тещи

В конце 2016 года жительница Калинковичей начала замечать, что с ее карточки пропадают крупные суммы. Детализация счета показала покупки, которых она не совершала, женщина обратилась в милицию.

Оказалось, что ее банковской картой пользовался бывший муж ее дочери. До развода дочери женщина часто просила зятя оплатить ее картой коммунальные услуги, и тот запомнил данные.

После мужчина похитил более 4700 рублей, потратив их на интернет-шопинг, онлайн-игры и игровые автоматы. В ходе предварительного расследования он добровольно возместил весь причиненный ущерб. Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 212 УК Беларуси и приговорил его к 4 годам лишения свободы с отсрочкой на 2 года.

Белорусам, которые пользуются картами, представитель Следственного комитета посоветовала проявлять элементарную внимательность, не передавать данные карты третьим лицам и не писать PIN-код на самой карте. Для интернет-операций лучше заводить отдельную карту или пользоваться функцией 3-D Secure.