Опасайтесь лесовозов! В Калинковичском районе в легковушку прилетел кусок дерева с проезжавшего мимо лесовоза — видеофакт

  • 13 марта 2019, 12:45
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В неприятную ситуацию попал водитель легковушки, проезжая недалеко от деревни Тидов Калинковичского района.

Об инциденте рассказали в группе «Светлогорский автоканал». С проезжавшего во встречном направлении лесовоза отлетел кусок дерева и задел автомобиль. К счастью, водитель отделался легким испугом, а лобовое стекло не разбилось.

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Места: Калинковичи (569)

Метки: Происшествия (14106), Область (6602), Авто (6442)

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