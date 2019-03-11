Фотофакт: в Калинковичах на озере замечен мор рыбы

  • 11 марта 2019, 10:08
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В Калинковичах в озере около парка местные жители заметили много мертвой рыбы. По всей видимости, рыба погибла из-за нехватки воздуха.

Об инциденте сообщили в паблике «ЧП Беларусь. Будь в курсе!»


— Столько рыбы перевели, поленились пробить пели зимой, — пишет очевидец.

Местные жители сходятся во мнении, что рыба попросту задохнулась от недостатка воздуха. По их словам, они и сами были бы не прочь проделать лунки, однако бояться попасть под горячую руку рыбнадзора.

 Люди боятся, дадут сразу штраф и никому не докажешь, что ты просто делаешь продух рыбе. Сужу по собственному опыту. В прошлом году прорезал продых, меня за это вызвали на суд и дали 170 р штраф, объяснив это тем, что я хотел ловить рыбу, — поделился своим печальным опытом Юрий.


Это не первый подобный инцидент в этом году. На выходных мы сообщали, что мор рыбы произошел и в Лоевском районе. Там также подозревают, что причина в нехватке кислорода


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Места: Калинковичи (568)

Метки: Происшествия (14088), Область (6594)

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