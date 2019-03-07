В Калинковичах на пожаре в собственном доме сгорел мужчина — фото, видео

Спасатели приехали на вызов, однако помочь хозяину дома уже не могли — его труп был обнаружен под столом.

Как сообщили сегодня в МЧС, 6 марта в 7 часов 46 минут спасатели выехали по сообщению о пожаре жилого дома по улице Богдановича в городе Калинковичи.

По прибытию обнаружили в доме труп хозяина — мужчины 1967 года рождения, которых жил один. Его тело было обнаружено в кухне под столом. К слову, в результате пожара именно кухня и пострадала.

Возгорание было ликвидировано, сейчас выясняются его причины. Предварительная версия — неосторожность при курении.























