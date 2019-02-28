В Калинковичском районе женщина нашла подозрительный предмет, который оказался миной времен ВОВ

  • 28 февраля 2019, 15:17
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Вчера утром в деревне Вязовица Калинковичского района местная жительница наткнулась на подозрительный предмет: из земли торчало нечто ржавое, напоминающее снаряд.

Женщина сообщила о находке председателю сельсовета, а тот — милиции и саперно-пиротехнической группе.

Опасения подтвердились: подозрительный предмет оказался минометной миной времен ВОВ. На данный момент она обезврежена на специальном полигоне, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

gomel.today
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Места: Калинковичи (566)

Метки: Происшествия (14026), Область (6540)

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