Депутата с Гомельщины заподозрили в угрозах взорвать школу и саму себя

Депутата сельсовета села Капличи (Калинковичский район) Розу Стрельченко заподозрили в угрозах взорвать школу и саму себя.

По этому поводу 22 февраля в Капличах было «чрезвычайное положение» — здание школы оцепили, детей из садика эвакуировали, как и жителей из близлежащих домов. В доме депутата прошел обыск, ее опросили. «Это провокация, месть мне за активную позицию и отстаивание нашей школы», — сказала Свободе Роза Стрельченко.

О чрезвычайном происшествии написала районная газета «Калинковичские новости». По информации издания, 21 февраля от имени жительницы деревни Капличи N в министерство образования поступил электронное обращение о том, что в случае, если в населенном пункте не будет открыта школа, женщина взорвет здание вместе с собой.

На место происшествия выезжали милиция, Следственный комитет, саперы. Взрывного устройства не нашли. «При разговоре с женщиной, от имени которой поступил звонок, выяснилось, что она никаких звонков не делала и ультиматумов не выдвигала», — пишет районная газета. Проводится проверка.

«Это мне так мстят за борьбу за школу»

Роза Стрельченко утверждает, что не писала никаких угроз на сайт министерства образования. «Мне милиция заявила, и в районке написали, что письмо на министерство с угрозами взорвать школу пришел 21 февраля. А они только 22 февраля приехали в деревню, чтобы проверить эту информацию! Сутки ждали! Тем более в газете пишут — то письмо пришло, то звонок был. Милиционеры заявили мне, что я писала в министерство такое: мол, я ходила по лесу, нашла взрывное устройство и угрожаю взорвать школу и себя! И смех, и грех! У меня больные ноги, инвалидность из-за этого, я едва хожу», — говорит депутат.

22 февраля ее посетила милиция и Следственный комитет, опросили, обыскали дом с собакой, забрали системный блок компьютера.

«Пусть ищут виновных. Двадцать первый век на дворе, а милиция не может найти виновных в таком, отыгрываются на мне, мстят за все жалобы, преследуют меня. Сколько мне было угроз — и никогда не находили виновных», — добавила депутат.

Она рассказала, что действительно неоднократно обращалась в министерство по поводу закрытой школы. 5 сентября была на приеме у министра образования Игоря Карпенко. Он обещал «всесторонне изучить вопрос». В прошлом месяце в деревню Капличи приезжал заместитель министра образования Сергей Рыжий — чтобы разобраться в ситуации.

«Он обещал дать нам письменный ответ, но до сих пор его нет. 19 февраля я звонила в министерство, спрашивала — когда будет ответ насчет школы? Они сказали, что еще месяц не прошел, сроки не нарушены», — отметила Роза Стрельченко.

Получала угрозы поместить ее в психиатрическую больницу

Роза Стрельченко была выбрана депутатом сельского Совета на прошлогодних местных выборах. Она победила кандидата от власти благодаря поддержке местных жителей.

Как вспоминает депутат, ее своеобразно «поздравили» с победой на выборах, угрожая психиатрической больницей. Звонок был с номера Гомельского облисполкома, но милиция так и не нашла виновных.

Женщина с 2016 года последовательно борется за возвращение деревне школы. В 2016 году учреждение образования закрыли, детей возят в соседнюю деревню Шиичи. Депутат обращалась во все учреждения власти по вопросу школы, но пока это не принесло результата.