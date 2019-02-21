В Калинковичском районе сбили 50-летнюю женщину, которая двигалась по краю проезжей части

Во вторник в Калинковичском районе в семь часов вечера под колеса Audi попала 50-летняя женщина.

Как сообщили в УВД, женщина была без фликера и шла по краю проезжей части, несмотря на то, что тротуар в той местности все-таки был.

Она получила травмы и госпитализирована в районную больницу.



