В Калинковичском районе сбили 50-летнюю женщину, которая двигалась по краю проезжей части

  • 21 февраля 2019, 11:55
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Во вторник в Калинковичском районе в семь часов вечера под колеса Audi попала 50-летняя женщина.

Как сообщили в УВД, женщина была без фликера и шла по краю проезжей части, несмотря на то, что тротуар в той местности все-таки был.

Она получила травмы и госпитализирована в районную больницу.

gomel.today
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Места: Калинковичи (563)

Метки: Авто (6377), Область (6520), Происшествия (13987)

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