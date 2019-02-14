Дом горел открытым пламенем, обрушилась кровля. В Калинковичском районе при пожаре сгорел пенсионер — фото, видео

  • 14 февраля 2019, 13:46
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Сегодня около четырех часов утра на пожаре в Калинковичском районе погиб пенсионер.

Когда спасатели прибыли на место происшестия, деревянный дом горел открытым пламенем, кровля обрушилась. Сотрудники МЧС нашли комнате сильно обгоревший труп 64-летнего хозяина, который проживал один.

Проводится поверка. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, сообщили в ведомстве.

gomel.today
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Места: Калинковичи (562)

Метки: Происшествия (13943), Область (6500)

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