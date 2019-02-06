«Предупредили, ждите проверку. Так в палате собрались шесть врачей». В Калинковичской больнице после смерти пациента наказали виновных

Житель Калинковичей Михаил Малащенко, о некачественном лечении которого Sputnik писал в конце декабря, скончался.

Напомним: мужчине более полугода не могли поставить диагноз и отправляли на работу с формулировкой «годен к работе», хотя у мужчины к тому времени отказывали рука и нога. В таком состоянии заслуженный машинист уже явно не мог управлять поездом.

Позже у Михаила Малащенко диагностировали опухоль ствола головного мозга.

После лечения в областном онкодиспансере пациенту стало легче. Установили, что опухоль уменьшилась. Но в Калинковичах его состояние снова ухудшилось. Родные рассказали агентству, что на дому его не посетил ни один врач, а сам он уже к тому времени плохо передвигался.

«Папа скончался. В восемь утра у него было остановка сердца, но его вернули к жизни. А через час сердце снова остановилось — уже навсегда», — рассказала Sputnik дочь покойного Екатерина Малащенко.

Собралось сразу шесть врачей

Михаил скончался в реанимации Гомельского онкодиспансера. Как пояснили врачи родным, у него не выдержало сердце, был отек легких.

«Основной причиной смерти указали злокачественное новообразование ствола головного мозга. А сердце и легкие уже просто не выдержали», — уточнила Екатерина.

После публикации Sputnik Михаила поместили в отделение паллиативной помощи Гомельской городской клинической больницы № 4. Как-то у отца поднялась температура, когда он лежал под капельницей, но медсестра этого не заметила.

«Брат увидел, что отец какой-то красный. Только после этого дали лекарство. Более того, чтобы подстраховать себя, врачи эту температуру даже в карточку не занесли», — отметила женщина.

В момент, когда случился инцидент, второй сын Михаила находился в Калинковичах. Его пригласили в ЦРБ, где проходила проверка.

«Мы ему позвонили, и он рассказал о температуре проверяющим. Те стали звонить в больницу. Предупредили, мол, завтра ждите проверку. Так у отца в палате собрались шесть врачей! Его и помыли, и УЗИ сделали, и кардиограмму», — добавила Екатерина.

А потом возникла еще одна конфликтная ситуация, когда Михаилу принесли снотворное в... пять часов вечера.

«Брат случайно это заметил. Когда стал разбираться, сестра ему ответила: «А чего я пойду к нему в 10 часов вечера?» — рассказала Екатерина.

Выявили нарушения

В отчаянии брат Екатерины поехал на прием к министру здравоохранения Валерию Малашко. Вскоре Михаила перевели в реанимацию гомельского онкодиспансера.

Там, говорит Екатерина, ее отца лечили со всем вниманием, но состояние здоровья у него уже было критическим.

Еще при жизни Михаила в Калинковичской ЦРБ прошла проверка. В январе семья получила ответ на свое обращение из Главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома.

В документе говорится, что комиссия управления выявила недостатки в оказании медпомощи пациенту. В частности, указывается на недостаточное динамическое наблюдение, невыполнение необходимых обследований и консультаций, непроведение врачебных консилиумов в сложном диагностическом случае.

«К виновным применены меры дисциплинарной ответственности», — говорится в письме.

Кроме того, на досрочную аттестацию на соответствие занимаемой должности будут направлены заведующая и невролог городской поликлиники, где наблюдался Михаил, а также невролог Калинковичской ЦРБ. Также сообщается, что после ситуации со снотворным медсестре и онкологу отделения больницы № 4 снижен процент стимулирующих выплат за декабрь 2018 года.

Родные покойного согласны с выводами комиссии. И признаются, что им не хотелось бы добиваться помощи отцу подобными способами. Но другого возможности достучаться до врачей они, к сожалению, не нашли — их многократные просьбы просто не были услышаны.

Отец был единственным родителем для Екатерины и ее братьев.