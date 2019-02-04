И опять разборки с «бывшей». В Калинковичах мужчина пришел на работу к экс-супруге с пневматическим пистолетом

  • 04 февраля 2019, 17:40
  • 473
  • 0


Отелло явился на железнодорожную станцию 4 января около двух часов дня.

Пьяный мужчина угрожал пистолетом сотрудникам товарной конторы, в которой работает его бывшая жена. Сотрудники милиции, прибывшие по вызову, задержали экс-супруга. Пистолет оказался пневматикой, внешне очень похожей на Макарова.

Напомним, в Чечерском районе мужчина по пьяни поссорился с «бывшей» и отрубил ей руку.




gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Калинковичи (559)

Метки: Происшествия (13878)

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров