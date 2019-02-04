И опять разборки с «бывшей». В Калинковичах мужчина пришел на работу к экс-супруге с пневматическим пистолетом

Отелло явился на железнодорожную станцию 4 января около двух часов дня.

Пьяный мужчина угрожал пистолетом сотрудникам товарной конторы, в которой работает его бывшая жена. Сотрудники милиции, прибывшие по вызову, задержали экс-супруга. Пистолет оказался пневматикой, внешне очень похожей на Макарова.

Напомним, в Чечерском районе мужчина по пьяни поссорился с «бывшей» и отрубил ей руку.