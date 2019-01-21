Зарезал, выбросил из машины и дальше поехал сам. Следователи рассказали подробности громкого убийства таксиста в Калинковичах

  • 21 января 2019, 12:23
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Фото - СК РБ

Ранее «Сильные новости» сообщали, что в Калинковичах был обнаружен труп таксиста и его сожженное авто.

По горячим следам правоохранителям удалось задержать 25-летнего подозреваемого в убийстве, ранее не судимого молодого человека.

Как сообщила сегодня официальный представитель Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова, Калинковичский райотдел СК возбудил по данному факту уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство).

Фото - СК РБ

В ходе следственных мероприятий установлена следующая картина. В день убийства, 19 января, подозреваемый находился в гостях и был в нетрезвом состоянии. Решив поехать домой, он вызвал такси. За рулем был 59-летний водитель. Молодой человек попросил отвезти его сначала домой, а потом в деревню Гулевичи. В дороге же неожиданно напал на таксиста, нанес ему множественные удары ножом в шею и грудную клетку. От полученных ран таксист скончался.

После этого подозреваемый выбросил тело из машины и дальше поехал сам. Покатавшись и завершив свои дела, вышел из машины и поджег ее.

В настоящее время предполагаемый убийца находится в СИЗО.




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Места: Калинковичи (557)

Метки: Криминал (11287), Главное (6716), Область (6417)

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