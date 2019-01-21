Зарезал, выбросил из машины и дальше поехал сам. Следователи рассказали подробности громкого убийства таксиста в Калинковичах

Ранее «Сильные новости» сообщали, что в Калинковичах был обнаружен труп таксиста и его сожженное авто.

По горячим следам правоохранителям удалось задержать 25-летнего подозреваемого в убийстве, ранее не судимого молодого человека.

Как сообщила сегодня официальный представитель Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова, Калинковичский райотдел СК возбудил по данному факту уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство).





В ходе следственных мероприятий установлена следующая картина. В день убийства, 19 января, подозреваемый находился в гостях и был в нетрезвом состоянии. Решив поехать домой, он вызвал такси. За рулем был 59-летний водитель. Молодой человек попросил отвезти его сначала домой, а потом в деревню Гулевичи. В дороге же неожиданно напал на таксиста, нанес ему множественные удары ножом в шею и грудную клетку. От полученных ран таксист скончался.

После этого подозреваемый выбросил тело из машины и дальше поехал сам. Покатавшись и завершив свои дела, вышел из машины и поджег ее.

В настоящее время предполагаемый убийца находится в СИЗО.