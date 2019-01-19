В Калинковичах по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в убийстве таксиста

  • 19 января 2019, 13:41
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Сегодня утром в Калинковичах на улице Лесной горел автомобиль такси. Попытки связаться с водителем не увенчались успехом. Его тело нашли в деревне Гулевичи.

Пожарные сообщили в оперативно-дежурную службу РОВД о горящей машине такси. Следственно-оперативная группа тщетно пыталась связаться с водителем. Оперативник обнаружил тело погибшего в деревне Гулевичи.

Сотрудники угрозыска нашли подозреваемого в совершении пре ступления. Им оказался безработный 25-летний житель Калинковичей. Как сообщает УВД, парень не был ранее судим, но неоднократно привлекался к административной ответственности.

Сейчас на месте преступления работают следователи.




gomel.today
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