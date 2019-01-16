В Калинковичах грузовик сбил 10-летнего школьника на переходе

  • 16 января 2019, 15:40
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Вчера днем на пешеходном переходе под колеса авто попал 10-летний школьник.

Как сообщили в УВД, мальчик переходил дорогу по нерегулируемому переходу, когда его сбил 55-летний водитель на «Ивеко».

Ребенка с травмами госпитализировали в районную больницу.




gomel.today
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Места: Калинковичи (555)

Метки: Авто (6260), Область (6398), Происшествия (13740)

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