Житель Калинковичского района за жестокое убийство 12-летней давности приговорен к 21 году лишения свободы

  • 16 января 2019, 14:10
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Напомним, 21 ноября 2006 года в деревне Луки Калинковичского района обвиняемый у себя дома распивал спиртные напитки с 56-летней сельчанкой.

Ни с того ни с сего мужчина набросился на нее и нанес не менее 18 ударов тупыми предметами в жизненно важные органы, два удара ножом в область живота. А потом задушил женщину. После этого обвиняемый затушил зажженную сигарету во рту погибшей. На окурке эксперты обнаружили генотип неизвестного мужчины.

Он не имел совпадений до июня 2018 года, когда в Калинковичах пьяный мужчина после конфликта со знакомым, нанес один удар ножом в область груди. Потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь, и он выжил. После задержания у обвиняемого были отобраны биологические образцы. Экспертиза показала совпадение генотипа с генотипом мужчины, который совершил убийство 12 лет назад — 21 ноября 2006 года.

Областной суд признал калинковичанина виновным в убийстве, покушении на убийство и приговорил к 21 году лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Также он обязан возместить потерпевшим моральный вред на общую сумму 48 тысяч рублей.




Роман Вежновец, Гомельская правда
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Места: Калинковичи (555)

Метки: Криминал (11256), Область (6398)

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