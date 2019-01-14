На те же грабли. В Калинковичах непристегнутый бесправник на тонированном BMW пытался дать взятку сотрудникам ГАИ

В минувшую пятницу в Калинковичах сотрудники ГАИ остановили 31-летнего водителя на BMW — он не был пристегнут ремнем безопасности. Однако проверка дала результат, были выявлены и другие нарушения.

Как сообщили в УВД, на стеклах автомобиля было нанесено пленочное покрытие, а у водителя не было прав.

Мужчина в надежде избежать составление административного протокола предложил инспекторам взятку. Их отказ и предупреждение его не остановили — он оставил деньги на водительском сидении.

Теперь, помимо трех административных протоколов, горе-водителю придется отвечать по всей строгости закона. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.