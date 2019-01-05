В Калинковичах служебная собака помогла обнаружить наркотики

В ходе проверки места предполагаемого хранения наркотических средств с санкции прокурора района сотрудники отделения наркоконтроля РОВД провели осмотр в одном из частных домов города Калинковичи.

В помощь сотрудникам из гомельской воинской части прибыл кинолог с овчаркой Смайл.

— Смайлу четыре года, и он родной брат овчарки Доры, которая неоднократно помогала нам выявлять факты незаконного оборота наркотиков и о которой мы уже рассказывали, — говорит начальник отделения Артур Ясковец. — Смайл тоже оказался на высоте, и в частном доме вывел сотрудников правоохранительных органов на то место, где были спрятаны наркотики, предположительно марихуана.

В настоящее время по изъятому веществу назначена экспертиза. Следствие продолжается.