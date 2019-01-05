В Калинковичах служебная собака помогла обнаружить наркотики
- 05 января 2019, 12:19
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Люди в материале: Артур Ясковец (1)
Места: Калинковичи (552)
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