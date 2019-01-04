Жителю Калинковичей 6 лет не разрешают работать, но не дают группу — видео

  • 04 января 2019, 19:42
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Беларусь — социально-ориентированное государство, любят повторять с экранов государственных телеканалов. Однако, очевидно, не для всего социума. К работе — не допускают, но пенсию по инвалидности назначить ни хотят. С такой отчаянной ситуацией столкнулся житель Калинковичей после операции на позвоночнике, пишет Белсат. История Василия Лужкова в сюжете наших коллег.

Помочь, пока не поздно. В 2012-ом у жителя Калинковичей Василия Лужкова начали отниматься руки. На шейном позвонке обнаружили три грыжи. Оставался один выход — операционный стол и титановые пластины в шее.

«Оказался инвалидом, дали на год группу, до 2013 года», — вспоминает Василий Лужков.

Позже инвалидность сняли, но ограничения на работу — оставили. Выдержка из постановления одной из лечебных комиссий:

«Вредны тяжелые работы класса 3.1–3.3, связанные с подъемами, перемещением груза вручную (...), противопоказано пребывание в неудобной и (или) фиксированной позе более 25% рабочей смены».

Уже шесть лет Василий не может пройти врачебную комиссию для работы. Несмотря на направления из центра занятости и просьбы из местного исполкома, мужчину не берут даже дворником или сторожем. После операции житель Калинковичей даже овладел новой профессией — кочегар.

Продолжение — смотрите в видео.




Витаут Сивчик, Белсат
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