Умер один из участников ДТП в Калинковичском районе

Два авто столкнулись на трассе в Калинковичском районе 30 декабря. Оба водителя с травмами попали в больницу.

Как сообщили в МВД, вблизи деревни Капличи Калинковичского района 30 декабря в 17.45 житель г. Калинковичи, управляя автомашиной «Фольксваген», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной «Форд» под управлением жителя г. Мозыря.

В результате оба водителя помещены в больницу, где водитель «Фольксвагена» от полученных телесных повреждений 2 января умер.