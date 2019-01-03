Умер один из участников ДТП в Калинковичском районе

  • 03 января 2019, 10:47
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Два авто столкнулись на трассе в Калинковичском районе 30 декабря. Оба водителя с травмами попали в больницу.

Как сообщили в МВД, вблизи деревни Капличи Калинковичского района 30 декабря в 17.45 житель г. Калинковичи, управляя автомашиной «Фольксваген», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной «Форд» под управлением жителя г. Мозыря.

В результате оба водителя помещены в больницу, где водитель «Фольксвагена» от полученных телесных повреждений 2 января умер.




gomel.today
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Места: Калинковичи (550)

Метки: Авто (6200), Происшествия (13637)

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