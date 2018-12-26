Икорный бум в Калинковичах: в райцентре массово продают деликатес сомнительного происхождения по 5 рублей за банку — фотофакт
- 26 декабря 2018, 16:37
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Места: Калинковичи (549)
Метки: Общество (32719)
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