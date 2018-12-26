Икорный бум в Калинковичах: в райцентре массово продают деликатес сомнительного происхождения по 5 рублей за банку — фотофакт

На первый взгляд определить подделка продукт или нет — невозможно. Надписи на консерве указывают, что внутри икра лососевая зернистая красная, но так ли это?





О сомнительной покупке Onliner.by написал житель Калинковичей, купивший соблазнительно дешевый деликатес. Из информации на банке следовало, что икра произведена в Камчатском крае и что она оригинальная, но покупателя все-таки смутила подозрительно низкая цена элитного продукта. На банке указан производитель — ООО «Сальмоникс», но если зайти на сайт salmoniks.ru, бутерброд с икоркой полезет в горло не каждому.





По словам купившего дешевую икру местного жителя, сомнительные консервы сейчас продают в Калинковичах на каждом углу — и в магазинах, и с рук. Своими впечатлениями от содержимого банки покупатель, к сожалению, не поделился. Но все указывает на опасную подделку. Журналисты сообщили об этом в Калинковичский райисполком. Там предположили: наверное, надо куда-то обратиться...